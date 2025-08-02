Бывшего президента приговорили к 12 годам лишения свободы

Экс-президент Колумбии Альваро Урибе / © Associated Press

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Бывшего президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста за подкуп свидетелей и коррупцию.

Об этом сообщает CBS News.

Суд признал 73-летнего политика виновным в том, что он в сговоре с адвокатом подкупил трех свидетелей, чтобы они изменили свои показания относительно вероятных связей экс-президента с военизированными формированиями в 1990-х годах.

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Урибе отрицает любые правонарушения.

«Политика взяла верх над законом при вынесении приговора», — сказал он после судебного заседания, отметив, что будет его обжаловать.

Апелляционный суд будет иметь время до начала октября, чтобы вынести решение, которое любая из сторон затем сможет обжаловать в Верховном суде Колумбии.

Адвокат осужденного просил суд разрешить Урибе оставаться на свободе, пока он оспаривает приговор. Однако судья заявила, что не удовлетворила ходатайство защиты, поскольку бывшему президенту было бы «легко» покинуть страну, чтобы «уклониться от наложенной санкции».

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Суд также запретил Урибе занимать государственные должности в течение восьми лет и оштрафовал его на сумму около 776 000 долларов.

Кто такой Альваро Урибе

Альваро Урибе правил страной с 2002 по 2010 год при сильной поддержке Соединенных Штатов.

Отношение к нему в стране неоднозначное. Многие считают его спасителем страны от превращения в недееспособное государство. Другие связывают его с нарушениями прав человека и ростом влияния военизированных формирований в 1990-х годах.

Во время президентства Урибе колумбийские вооруженные силы одержали одну из крупнейших побед на поле боя против старейшей левой повстанческой группировки Латинской Америки, оттеснив Революционные вооруженные силы Колумбии в отдаленные районы и заставив руководство группировки начать мирные переговоры, которые привели к разоружению более 13 000 бойцов в 2016 году.

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Напомним, в июне этого в столице Колумбии произошло покушение на одного из самых перспективных претендентов на президентское кресло в 2026 году Мигеля Урибе.