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Колишнього президента засудили до 12 років позбавлення волі
Адвокат засудженого просив дозволити колишньому президентк залишатися на волі, поки він оскаржує вирок.
Колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за підкуп свідків та корупцію.
Про це повідомляє CBS News.
Суд визнав 73-річного політика винним у тому, що він у змові з адвокатом підкупив трьох свідків, щоб вони змінили свої покази щодо ймовірних зв’язків експрезидента із воєнізованими формуваннями у 1990-х роках.
Урібе заперечує будь-які правопорушення.
«Політика взяла гору над законом під час винесення вироку», — сказав він після судового засідання, зауваживши, що буде його оскаржувати.
Апеляційний суд матиме час до початку жовтня, щоб винести рішення, яке будь-яка зі сторін потім зможе оскаржити у Верховному суді Колумбії.
Адвокат засудженого просив суд дозволити Урібе залишатися на волі, поки він оскаржує вирок. Однак суддя заявила, що не задовольнила клопотання захисту, оскільки колишньому президенту було б «легко» залишити країну, щоб «ухилитися від накладеної санкції».
Суд також заборонив Урібе обіймати державні посади протягом восьми років і оштрафував його на суму близько 776 000 доларів.
Хто такий Альваро Урібе
Альваро Урібе правив країною від 2002 до 2010 року за сильної підтримки Сполучених Штатів.
Ставлення до нього в країні неоднозначне. Багато хто вважає його рятівником країни від перетворення на недієздатну державу. Інші пов’язують його з порушеннями прав людини та зростанням впливу воєнізованих формувань у 1990-х роках.
Під час президентства Урібе колумбійські збройні сили здобули одну з найбільших перемог на полі бою проти найстарішого лівого повстанського угруповання Латинської Америки, відтіснивши Революційні збройні сили Колумбії у віддалені райони та змусивши керівництво угруповання розпочати мирні переговори, які призвели до роззброєння понад 13 000 бійців у 2016 році.
Нагадаємо, у червні цього у столиці Колумбії стався замах на одного з найперспективніших претендентів на президентське крісло у 2026 році Мігеля Урібе.