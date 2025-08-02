Колишнього президента засудили до 12 років позбавлення волі

Експрезидент Колумбії Альваро Урібе / © Associated Press

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Колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за підкуп свідків та корупцію.

Про це повідомляє CBS News.

Суд визнав 73-річного політика винним у тому, що він у змові з адвокатом підкупив трьох свідків, щоб вони змінили свої покази щодо ймовірних зв’язків експрезидента із воєнізованими формуваннями у 1990-х роках.

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Урібе заперечує будь-які правопорушення.

«Політика взяла гору над законом під час винесення вироку», — сказав він після судового засідання, зауваживши, що буде його оскаржувати.

Апеляційний суд матиме час до початку жовтня, щоб винести рішення, яке будь-яка зі сторін потім зможе оскаржити у Верховному суді Колумбії.

Адвокат засудженого просив суд дозволити Урібе залишатися на волі, поки він оскаржує вирок. Однак суддя заявила, що не задовольнила клопотання захисту, оскільки колишньому президенту було б «легко» залишити країну, щоб «ухилитися від накладеної санкції».

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Суд також заборонив Урібе обіймати державні посади протягом восьми років і оштрафував його на суму близько 776 000 доларів.

Хто такий Альваро Урібе

Альваро Урібе правив країною від 2002 до 2010 року за сильної підтримки Сполучених Штатів.

Ставлення до нього в країні неоднозначне. Багато хто вважає його рятівником країни від перетворення на недієздатну державу. Інші пов’язують його з порушеннями прав людини та зростанням впливу воєнізованих формувань у 1990-х роках.

Під час президентства Урібе колумбійські збройні сили здобули одну з найбільших перемог на полі бою проти найстарішого лівого повстанського угруповання Латинської Америки, відтіснивши Революційні збройні сили Колумбії у віддалені райони та змусивши керівництво угруповання розпочати мирні переговори, які призвели до роззброєння понад 13 000 бійців у 2016 році.

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Нагадаємо, у червні цього у столиці Колумбії стався замах на одного з найперспективніших претендентів на президентське крісло у 2026 році Мігеля Урібе.