На Вінниччині сталася смертельна ДТП: що відомо

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У суботу, 2 серпня, сталася ДТП поблизу селища Вендичани на Вінниччині. Загинуло двоє людей.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, відбулось зіткнення автомобілів ЗАЗ-Forza, під керуванням 38-річної місцевої мешканки, та Opel, за кермом якого перебував 53-річний житель міста Київ.

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“У результаті аварії легковик ЗАЗ перекинувся, керманича та її 55-річна пасажирка загинули на місці події. Ще одна 34-річна пасажирка цього авто з отриманими тілесними ушкодженнями була госпіталізована”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини та причини аварії.

Раніше поблизу міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині невідомий водій вчинив наїзд на 27-річного пішохода з протезом замість ноги. Винуватець ДТП втік з місця аварії, залишивши чоловіка помирати на дорозі.

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Уточнюється, що внаслідок ДТП на місці загинув ветеран російсько-української війни.