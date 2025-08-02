Росіяни вдарили по мосту у Херсоні: деталі атаки

Стовп диму / © DepositPhotos

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У суботу, 2 серпня, близько 18:00 російська армія атакувала з авіації Херсон. На місто було скинуто дві керовані авіабомби.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дата публікації 20:48, 02.08.25 Кількість переглядів 17 Херсонські волонтери показали наслідки влучання ворожого КАБу по мосту

Які наслідки атаки

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

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“На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила”, — додали у повідомленні.

Більше деталей обіцяють оприлюднити згодом.

Раніше громадський активіст з Херсону Юрій Антощук попередив про небезпеку для обласного центру і збільшення кількості атак дронами.

«Ще півтора року тому можна було доїхати до Станіслава, рік тому проїхатися Перекопською в Херсоні, в пів року тому приїхати в Білозерку. Зараз Станіслав фактично село-привид, Білозерка вже скоро стане повністю нев’їзною, а Перекопська — це вулиця смерті», — розповідає Юрій про приміські села Херсону.

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За його словами, небезпеку від російських дронів відчуває навіть відоме всім українцям село Чорнобаївка, розташоване уже за Херсоном. Росіяни фактично почали обстрілювати дронами трасу, що сполучає Херсонську і Миколаївську області