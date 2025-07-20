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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія обстріляла Херсонщину: серед поранених — дитина та її батько

Обоє отримують медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Війна

Війна / © ТСН

Російські війська в ніч на 20 липня завдали удару по населеному пункту Зимівник, Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки серйозно постраждали двоє мирних мешканців — дитина та її батько.

Про це повідомив Прокудін Олександр.

Під час обстрілу травм зазнала 17-річна дівчинка. За медичними даними, у неї діагностовано вибухову травму, черепно-мозкове ушкодження, контузію, а також уламкове поранення гомілки.

Її 51-річний батько також зазнав серйозних поранень — вибухову травму, опіки грудної клітки та отруєння продуктами горіння.

Обидва потерпілі наразі перебувають у медичному закладі, де їм надається необхідна допомога.

Атаки на мирні населені пункти з боку РФ тривають, і цивільні продовжують ставати їхніми жертвами. Українська влада та міжнародні організації неодноразово наголошували: удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 20 липня, російські війська здійснили атаку по Запоріжжю та його передмістях. Унаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі, щонайменше троє людей отримали поранення. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні й багатоквартирні будинки, а також транспорт громадян.

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