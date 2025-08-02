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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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На війні в Україні загинув канібал з РФ: що про нього відомо

З тіла однієї жертви людожер Горін зрізав м’ясо, яке поклав у холодильник, а потім з’їв.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Канібал Денис Горін

Російський канібал Денис Горін / © соцмережі

На війні в Україні загинув канібал з Росії Денис Горін.

Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський у Telegram.

«В Україні загинув російський військовий, засуджений на 22 роки за канібалізм і помилуваний Путіним. Сподіваюся, на його честь встановлять парту героя», — з іронією зазначив блогер.

Що відомо про канібала Горіна

Нагадаємо, у листопаді 2023 року мешканець Сахалінської області РФ, канібал Денис Горін, звинувачений у вбивстві щонайменше чотирьох людей, вийшов з колонії і вирушив на війну до України.

2003 року Горін був засуджений за вбивство та глум над тілом убитого і засуджений до 10 років суворого режиму. За зразкову поведінку було звільнено умовно-достроково і вийшло на волю 2010 року.

Але довго на волі злочинець не встиг пожити. Вже 2011 року він разом із братом жорстоко побили людину, а потім перерізали горло ножем. Ці ж двоє 2012 року зарізали ще одну людину.

Також 2012 року було розкрито найгучніший злочин Горіна. Як виявилося, ще у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав із трупа м’ясо, яке поклав у холодильник, а пізніше з’їв. Тіло вбитого Горін скинув у річку, тому вбитий чоловік довгий час вважався зниклим безвісти.

Суд засудив Дениса Горіна до 22 років колонії особливого режиму.

Зазначалося, що у 2023 році Путін помилував за участь у війні проти України як мінімум 17 людей, які вчинили гучні вбивства. Дехто після повернення на волю знову вчинив злочин.

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