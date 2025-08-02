Херсонская область / © Associated Press

Реклама

Повреждение российским авиаударом автомобильного моста в Херсоне, который соединяет центр с Корабельным микрорайоном (также известным как «Остров»), ставит под угрозу повторной оккупации южную часть города.

Об этом написал в своем Telegram-канале командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, поражение моста через реку Кошевая «крайне усложняет нашу логистику и в перспективе ставит под риск удержание южной части города, граничащей с оккупированной частью области».

Реклама

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы.

По данным ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Напомним, в начале июня россияне ударами КАБов уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации.