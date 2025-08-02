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- Украина
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Часть Херсона оказалась под угрозой повторной оккупации — Осман
Поражение моста через реку Кошевая усложняет логистику украинских подразделений, которые защищают Херсон от российских оккупантов.
Повреждение российским авиаударом автомобильного моста в Херсоне, который соединяет центр с Корабельным микрорайоном (также известным как «Остров»), ставит под угрозу повторной оккупации южную часть города.
Об этом написал в своем Telegram-канале командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
По его словам, поражение моста через реку Кошевая «крайне усложняет нашу логистику и в перспективе ставит под риск удержание южной части города, граничащей с оккупированной частью области».
Ранее сообщалось, что в субботу, 2 августа, около 18:00 российская авиация атаковала Херсон, сбросив управляемые бомбы.
По данным ОВА, в результате обстрела поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.
Напомним, в начале июня россияне ударами КАБов уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации.