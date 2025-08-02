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Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22
Ту-22м3 в акватории Черного моря — на вечер 2 августа существует угроза пусков ракет Х-22.
В акватории Черного моря вечером 2 августа фиксируется активность российской стратегической авиации, существует угроза пусков ракет Х-22.
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Telegram.
«Внимание! Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22! — говорится в сообщении ПС.
Напомним, в России уже есть новые беспилотные ударные катера. Основной их задачей будут удары по украинской морской инфраструктуре. Для Украины это серьезная угроза.