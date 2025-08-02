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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22

Ту-22м3 в акватории Черного моря — на вечер 2 августа существует угроза пусков ракет Х-22.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ту-22м3

Ту-22м3 / © Укрінформ

В акватории Черного моря вечером 2 августа фиксируется активность российской стратегической авиации, существует угроза пусков ракет Х-22.

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Telegram.

«Внимание! Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22! — говорится в сообщении ПС.

Напомним, в России уже есть новые беспилотные ударные катера. Основной их задачей будут удары по украинской морской инфраструктуре. Для Украины это серьезная угроза.

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