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- Війна
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Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22
Ту-22м3 в акваторії Чорного моря — на вечір 2 серпня існує загроза пусків ракет Х-22
В акваторії Чорного моря на вечір 2 серпня фіксується активність російської стратегічної авіації, існує загроза пусків ракет Х-22.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Telegram.
«Увага! Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, у Росії вже є нові безпілотні ударні катери. Основним їхнім завданням будуть удари по українській морській інфраструктурі. Для України це серйозна загроза.