ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22

Ту-22м3 в акваторії Чорного моря — на вечір 2 серпня існує загроза пусків ракет Х-22

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ту-22м3

Ту-22м3 / © Укрінформ

В акваторії Чорного моря на вечір 2 серпня фіксується активність російської стратегічної авіації, існує загроза пусків ракет Х-22.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Telegram.

«Увага! Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у Росії вже є нові безпілотні ударні катери. Основним їхнім завданням будуть удари по українській морській інфраструктурі. Для України це серйозна загроза.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie