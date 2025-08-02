Зеленський зробив заяву про спецоперації на території РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка. Він подякував за спеціальні державні операції на території Росії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив: це дуже відчувається.

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“І кожна з них (операцій — ред.) відчутна для ворогів, і наші операції будуть продовжуватися”, — сказав український лідер.

Зеленський також акцентував, що РФ свідомо затягує війну.

“Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді”, — завершив головнокомандувач.

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований російським ударом будинок у Києві. Тоді у ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Одна з ракет влучила у цей будинок. Загалом, ракетна атака забрала життя 31 людині.

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За словами президента, внаслідок вчорашнього удару по столиці загинула 31 людина, 179 — отримали поранення. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, назвавши атаку жорстоким ударом по Києву.

«Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев’ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці.», — написав він у своїх соціальних мережах, додавши, що держава обов’язково підтримає всіх постраждалих.