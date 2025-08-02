Зеленский сделал заявление о спецоперациях на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка. Он поблагодарил специальные государственные операции на территории России.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень чувствуется.

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"И каждая из них (операций - ред.) ощутима для врагов, и наши операции будут продолжаться", - сказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что РФ сознательно затягивает войну.

"Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы", - заключил главнокомандующий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенное российским ударом здание в Киеве. Тогда в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Одна из ракет попала в этот дом. В целом ракетная атака унесла жизни 31 человеку.

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По словам президента, в результате вчерашнего удара по столице погиб 31 человек, 179 — получили ранения. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, назвав атаку жестоким ударом по Киеву.

«То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийства наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял дороже всего. Это один из самых жестоких ударов по столице», — написал он в своих социальных сетях, добавив, что государство обязательно поддержит всех пострадавших.