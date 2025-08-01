Зеленський та Стармер провели телефону розмову: що відомо

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Після жорстокої атаки Росії на Київ, унаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

Британський очільник висловив співчуття щодо жертв трагедії, назвавши удар «жорстоким і підлим». Український президент підкреслив, що мова йде не просто про обстріл — це черговий воєнний злочин, спрямований на знищення мирного населення. Саме тому в центрі обговорення лідерів стали заходи, які мають зупинити вбивства, посилити оборону українців і змусити Росію завершити війну.

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Окремо лідери обговорили критичну потребу у збільшенні виробництва дронів, особливо моделей-перехоплювачів. Зеленський наголосив, що Україна потребує більше таких систем як для фронту, так і для захисту мирного населення. За його словами, є конкретні фінансові виклики, однак під час перемовин сторони домовилися знайти спільні рішення.

«Обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення», — зазначив Зеленський у своєму зверненні.

Крім того, важливим блоком розмови стало питання санкцій. Як підкреслив президент України, Росія може робити вигляд, що санкції їй байдужі, але насправді вона боїться координаційного тиску. За словами Зеленського, обмежувальні заходи працюють — і будуть тільки посилюватися.

«Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами», — наголосив президент.

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Не менш важливою стала і тема дипломатії. Лідери обговорили формати мирних переговорів на рівні глав держав. У цьому контексті Зеленський згадав і взаємодію з американськими партнерами, зокрема з президентом Дональдом Трампом. За словами президента, йдеться про координацію подальших кроків у межах міжнародного тиску на Росію.

Також сторони узгодили позиції перед низкою міжнародних заходів, які заплановані найближчим часом у Європі та США. За словами Зеленського, підготовка до них уже триває, і Україна отримає повну дипломатичну підтримку союзників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі на найвищому рівні у будь-який момент. Якщо заяви Росії свідчать про справжнє прагнення до стійкого миру, а не є спробою виграти час для продовження війни чи послаблення санкцій, Київ закликає перейти від технічних переговорів до прямого діалогу між лідерами.