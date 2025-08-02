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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чого очікувати людству від загадкового об’єкта, що летить до Землі: розклад мольфара

Мольфар зробив розклад, щоб зрозуміти, чи становить невідомий об'єкт, який летить до Землі, певну загрозу для людства.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
До Землі летить загадковий об'єкт

До Землі летить загадковий об'єкт / © unsplash.com

До Землі летить загадковий об’єкт. Наразі невідомо, що це: комета, астероїд чи уламок чогось більшого. Втім загрози поки немає.

Про це у коментарі «УНІАН» розповів мольфар Макс Гордєєв.

За його словами, він дедалі частіше почав «ловити дивне внутрішнє відчуття».

«Спочатку не надавав значення — буває, космос шумить по-різному. Але в якийсь момент щось немов клацнуло: я зрозумів, що це занепокоєння має джерело. У повітрі застигла хвиля очікування, як перед грозою. І — так, інформація почала з’являтися», — пояснив він.

Які карти випали

  • Місяць — це не карта загибелі або катастроф.

«Це карта сумнівів, тіней, страхів, які найчастіше надумані. Об’єкт справді несе якусь дивну енергетику — мовчазну, невизначену. Але небезпека більше живе в розмовах навколо, ніж у самому тілі, що наближається до Землі», — сказав Гордєєв.

  • Шут — світ зараз легко вірить у будь-яку сенсацію.

«Ця карта підказує: багато новин створено просто для того, щоб лякати. У випадку з цим об’єктом — багато вигадок, мало ясності. Ми не повинні сліпо вірити гучним заголовкам, упевнений мольфар», — каже мольфар.

  • Імператриця — символізує захист, силу природи, що стоїть на боці життя.

“Ця карта говорить: Земля в безпеці. Об’єкт пролетить повз, залишивши після себе хіба що хвилю емоцій”, — додав Макс Гордєєв.

Вочевидь, констатував Гордєєв, об’єкт дійсно існує:

«Його відчувають не тільки прилади, а й чутлива душа. Але загрози я не бачу. Це, скоріше, дзеркало — ми самі породжуємо страх із невідомості. А істина проста: космос — не ворог. Поки що він просто спостерігає», — завершив мольфар.

Нагадаємо, останніми роками людство дедалі частіше стикається з аномальними погодними явищами. Географи з Йоркського університету та Лондонської школи економіки запропонували сміливу ідею: клімат змінюється настільки швидко, що традиційне розуміння пір року вже не відповідає сучасній реальності.

Вчені підкреслюють, що антропогенні зміни клімату суттєво впливають на річні цикли. Це змінює культурне сприйняття сезонів і робить наш повсякденний досвід відмінним від традиційних уявлень про весну, літо, осінь і зиму.

«Оскільки зміна клімату продовжує втручатися в природні ритми Землі, більш гнучкий погляд на пори року допоможе нам пристосуватися до світу, який уже не функціонує за старими правилами», — кажуть вчені.

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