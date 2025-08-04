Росіяни атакували з БпЛА жінку у центральному районі Херсона

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни атакували з дрону жінку у центральному районі Херсона.

Про це інформує Херсонська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму.

Реклама

Постраждалу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають їй допомогу.

Раніше громадський активіст з Херсону Юрій Антощук попередив про небезпеку для обласного центру і збільшення кількості атак дронами.

«Ще півтора року тому можна було доїхати до Станіслава, рік тому проїхатися Перекопською в Херсоні, в пів року тому приїхати в Білозерку. Зараз Станіслав фактично село-привид, Білозерка вже скоро стане повністю нев’їзною, а Перекопська — це вулиця смерті», — розповідає Юрій про приміські села Херсону.

За його словами, небезпеку від російських дронів відчуває навіть відоме всім українцям село Чорнобаївка, розташоване уже за Херсоном. Росіяни фактично почали обстрілювати дронами трасу, що сполучає Херсонську і Миколаївську області

Реклама