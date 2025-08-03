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- Украина
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Балаклея получила повторный удар российскими дронами
Ночью российские дроны атаковали Балаклею на Харьковщине, разрушив более 10 домов и повлекши пожары — есть пострадавшие.
Балаклейская громада на Харьковщине снова подверглась атакам дронами.
Об этом сообщил начальник Балаклейского МВА Виталий Карабанов.
Ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА на территории города Балаклея по частному домовладению.
По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший.
На месте попадания уже работают все соответствующие экстренные службы.
Позже враг нанес повторные удары по г. Балаклея
Зафиксировано более 10 ударов враждебными БПЛА.
В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов — практически вся улица.
К сожалению, есть пострадавшие.
Все службы работают, людям оказывается необходимая помощь.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев ракетами.