ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Балаклея получила повторный удар российскими дронами

Ночью российские дроны атаковали Балаклею на Харьковщине, разрушив более 10 домов и повлекши пожары — есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Балаклея

Балаклея / © Facebook/ Владимир Карабан

Балаклейская громада на Харьковщине снова подверглась атакам дронами.

Об этом сообщил начальник Балаклейского МВА Виталий Карабанов.

Ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА на территории города Балаклея по частному домовладению.

По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший.

На месте попадания уже работают все соответствующие экстренные службы.

Позже враг нанес повторные удары по г. Балаклея

Зафиксировано более 10 ударов враждебными БПЛА.

В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов — практически вся улица.

К сожалению, есть пострадавшие.

Все службы работают, людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев ракетами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie