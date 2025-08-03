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Балаклія зазнала повторного удару російськими дронами
Вночі російські дрони атакували Балаклію на Харківщині, зруйнувавши понад 10 будинків та спричинивши пожежі — є постраждалі.
Балаклійська громада на Харківщині знову зазнала атаки дронами.
Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.
Вночі зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території міста Балаклія по приватному домоволодінню.
За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий.
На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби.
Пізніше ворог завдав повторних ударів по м. Балаклія
Зафіксовано понад 10 ударів ворожими БпЛА.
Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця.
На жаль, є постраждалі.
Всі служби працюють, людям надається необхідна допомога.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ ракетами.