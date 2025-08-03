- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаку невідомих дронів у трьох російських містах горять НПЗ
У трьох російських містах — Кстові, Сочі та Адлері — сталися пожежі на території нафтопереробних заводів після ймовірних атак безпілотників.
У ніч проти 3 серпня 2025 року в Росії сталося кілька пожеж на території нафтопереробних підприємств після ймовірних атак безпілотників.
За даними російських ЗМІ, у Кстові Нижньогородської області загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Вогонь спалахнув після гучних вибухів, які чули місцеві жителі.
У районі Адлера (Краснодарський край) повідомляють про займання на території місцевого НПЗ після атаки невідомих дронів. Місцеві пабліки публікують фото та відео з полум’ям і клубами диму.
Також у Сочі очевидці чули вибухи в районі нафтопереробного підприємства, після чого з’явилися повідомлення про пожежу. Офіційної інформації від місцевої влади поки що немає.
Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.