Через атаку невідомих дронів у трьох російських містах горять НПЗ

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 3 серпня 2025 року в Росії сталося кілька пожеж на території нафтопереробних підприємств після ймовірних атак безпілотників.

За даними російських ЗМІ, у Кстові Нижньогородської області загорівся один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Вогонь спалахнув після гучних вибухів, які чули місцеві жителі.

У районі Адлера (Краснодарський край) повідомляють про займання на території місцевого НПЗ після атаки невідомих дронів. Місцеві пабліки публікують фото та відео з полум’ям і клубами диму.

Реклама

Також у Сочі очевидці чули вибухи в районі нафтопереробного підприємства, після чого з’явилися повідомлення про пожежу. Офіційної інформації від місцевої влади поки що немає.

Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.