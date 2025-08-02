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У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги через ракету
Повітряні сили попередили про рух ракети Х-22 в бік міста Миколаєва.
Увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару.
Про звук вибуху повідомляють очевидці, передає «Суспільне».
Раніше Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.
Згодом начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення світла в області, не уточнивши, де саме.
«З’ясовуємо», — написав він.
Також стало відомо про повний блекаут у Херсоні.
«У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо», — повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нагадаємо, увечері 2 серпня повідомлялося про активність російської стратегічної авіації та загрозу пусків ракет Х-22.
Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
Командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» зазначив, що пошкодження російським авіаударом автомобільного мосту в Херсоні ставить під загрозу повторної окупації південну частину міста.