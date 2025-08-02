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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги через ракету

Повітряні сили попередили про рух ракети Х-22 в бік міста Миколаєва.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вибух

Вибух. Ілюстративне зображення

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару.

Про звук вибуху повідомляють очевидці, передає «Суспільне».

Раніше Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.

Згодом начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення світла в області, не уточнивши, де саме.

«З’ясовуємо», — написав він.

Також стало відомо про повний блекаут у Херсоні.

«У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо», — повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, увечері 2 серпня повідомлялося про активність російської стратегічної авіації та загрозу пусків ракет Х-22.

Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» зазначив, що пошкодження російським авіаударом автомобільного мосту в Херсоні ставить під загрозу повторної окупації південну частину міста.

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