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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Хмельницкой области прогремела серия взрывов: что известно

Россияне выпустили ракеты по региону. По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Хмельнитчине неспокойно

В Хмельницкой области беспокойно / © Getty Images

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Сегодня, 4 августа, во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Мониторинговые каналы сообщали, что ракеты «Кинжал» двигались в направлении Староконстантинова.

В ОВА призвали не оставлять укрытия до отбоя.

Позже глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что враг атаковал область.

«Предварительно, без жертв и пострадавших», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в центральной части Херсона российский дрон ранил 23-летнюю женщину, которую госпитализировали со взрывной травмой.

Ночью россияне традиционно терроризировали украинцев ударными беспилотниками.

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