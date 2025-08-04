- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9167
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов: что известно
Россияне выпустили ракеты по региону. По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 4 августа, во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Мониторинговые каналы сообщали, что ракеты «Кинжал» двигались в направлении Староконстантинова.
В ОВА призвали не оставлять укрытия до отбоя.
Позже глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что враг атаковал область.
«Предварительно, без жертв и пострадавших», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в центральной части Херсона российский дрон ранил 23-летнюю женщину, которую госпитализировали со взрывной травмой.
Ночью россияне традиционно терроризировали украинцев ударными беспилотниками.