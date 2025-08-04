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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
695
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1 хв

В Україні знову оголошена повітряна тривога

Окупанти тероризують українців від самого ранку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні неспокійно

В Україні неспокійно / © ТСН

В Україні оголошена повномасштабна тривога — це вже вдруге від ранку.

«Зліт Міг! Загроза „Кинджалів“, — повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що два МіГ-31К у повітрі.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині прогриміли вибухи.

За даними ОВА, минулося без жертв та постраждалих.

Уночі росіяни традиційно тероризували українців ударними безпілотниками.

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