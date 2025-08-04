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- Укрaїнa
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В Україні знову оголошена повітряна тривога
Окупанти тероризують українців від самого ранку.
В Україні оголошена повномасштабна тривога — це вже вдруге від ранку.
«Зліт Міг! Загроза „Кинджалів“, — повідомили у Повітряних силах України.
Зазначається, що два МіГ-31К у повітрі.
Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині прогриміли вибухи.
За даними ОВА, минулося без жертв та постраждалих.
Уночі росіяни традиційно тероризували українців ударними безпілотниками.