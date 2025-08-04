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- Украина
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В Украине снова объявлена воздушная тревога
Оккупанты терроризируют украинцев с самого утра.
В Украине объявлена полномасштабная тревога — это уже второй раз с утра.
«Взлет Миг! Угроза „Кинжалов“, — сообщили в Воздушных силах Украины.
Отмечается, что два МиГ-31К в воздухе.
Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги на Хмельнитчине прогремели взрывы.
По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью россияне традиционно терроризировали украинцев ударными беспилотниками.