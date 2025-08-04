В Украине снова объявлена воздушная тревога

В Украине неспокойно / © ТСН

Реклама

В Украине объявлена полномасштабная тревога — это уже второй раз с утра.

«Взлет Миг! Угроза „Кинжалов“, — сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что два МиГ-31К в воздухе.

Реклама

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги на Хмельнитчине прогремели взрывы.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью россияне традиционно терроризировали украинцев ударными беспилотниками.