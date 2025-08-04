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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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662
Время на прочтение
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В Украине снова объявлена воздушная тревога

Оккупанты терроризируют украинцев с самого утра.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине неспокойно

В Украине неспокойно / © ТСН

В Украине объявлена полномасштабная тревога — это уже второй раз с утра.

«Взлет Миг! Угроза „Кинжалов“, — сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что два МиГ-31К в воздухе.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги на Хмельнитчине прогремели взрывы.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью россияне традиционно терроризировали украинцев ударными беспилотниками.

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