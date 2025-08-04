Санкції Трампа: у кого тепер Індія купляє нафту

Індія тимчасово відмовилась від російської нафти / © ТСН.ua

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Найбільший нафтопереробний завод Індії – державна компанія Indian Oil Corporation (IOC) – придбав 7 мільйонів барелів нафти для поставки у вересні з США, Канади та Близького Сходу.

Про це повідомили кілька торгових джерел, передає Reuters.

Закупівля стала однією з найбільших спотових угод для Індії останнім часом. Вона відбулася після відкриття так званого “арбітражного вікна” для експорту американської нафти в Азію, а також на тлі рішення індійських держкомпаній тимчасово призупинити купівлю російської нафти через різке скорочення знижок.

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За словами джерел, IOC придбала 4,5 млн барелів нафти з США, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select (WCS) та ще 2 млн барелів сорту Das, що видобувається в Абу-Дабі. Компанії, які забезпечать постачання: P66, Equinor, Mercuria, Vitol та Trafigura. Найбільшу частку – 2 млн барелів – поставить Mercuria.

Окремі джерела зазначають, що збільшені обсяги закупівель напряму пов’язані із заміщенням обсягів російської нафти. Хоча Індія залишається одним із головних покупців російської морської нафти, останнім часом державні НПЗ – IOC, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery – не проявляють інтересу до російської сировини. Минулого тижня Reuters уже повідомляло про паузу в закупівлях.

Контракт було укладено на тлі додаткових санкцій ЄС проти торгівлі російськими енергоресурсами, а також попереджень з боку президента США Дональда Трампа, який закликав країни припинити імпорт нафти з Росії. На тлі таких сигналів Москва почала зменшувати дисконт, який робив її нафту привабливою для азійських ринків.

Ціни за результатами тендеру наразі не розкриваються.

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Раніше прем’єр Індії Нарендра Моді виступив проти мит США й заявив, що країна не припинить закупівлю російської нафти.