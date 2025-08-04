Санкции Трампа: у кого теперь Индия покупает нефть

Индия временно отказалась от российской нефти / © ТСН.ua

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии – государственная компания Indian Oil Corporation (IOC) – приобрел 7 миллионов баррелей нефти для поставки в сентябре из США, Канады и Ближнего Востока.

Об этом сообщили несколько торговых источников, передает Reuters.

Закупка стала одной из самых больших спотовых сделок для Индии в последнее время. Она состоялась после открытия так называемого арбитражного окна для экспорта американской нефти в Азию, а также на фоне решения индийских госкомпаний временно приостановить покупку российской нефти из-за резкого сокращения скидок.

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По словам источников, IOC приобрела 4,5 млн баррелей нефти из США, 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select (WCS) и еще 2 млн баррелей добываемого в Абу-Даби сорта Das. Компании, которые обеспечат поставки: P66, Equinor, Mercuria, Vitol и Trafigura. Наибольшую долю – 2 млн баррелей – поставит Mercuria.

Отдельные источники отмечают, что увеличенные объемы закупок напрямую связаны с замещением объемов российской нефти. Хотя Индия остается одним из главных покупателей российской морской нефти, в последнее время государственные НПЗ – IOC, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery – не проявляют интереса к российскому сырью. На минувшей неделе Reuters уже сообщало о паузе в закупках.

Контракт был заключен на фоне дополнительных санкций ЕС против торговли российскими энергоресурсами, а также предупреждений со стороны президента США Дональда Трампа, призвавшего страны прекратить импорт нефти из России. На фоне таких сигналов Москва начала уменьшать дисконт, делавший ее нефть привлекательной для азиатских рынков.

Цены по результатам тендера пока не раскрываются.

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Ранее премьер Индии Нарендра Моди выступил против пошлин США и заявил, что страна не прекратит закупку российской нефти.