Сигнал Путіну: для чого Трамп зробив заяву про ядерні підводні човни

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Заява президента США Дональда Трампа про розгортання двох атомних підводних човнів для стримування Росії після необачних погроз Дмитра Медведєва, ймовірно, адресувалася російському президенту Володимиру Путіну.

Таке припущення зробив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко в ефірі Радіо NV.

«Думаю, що це був зручний привід сказати Путіну: дорогий друже, ти переходиш через всі можливі і не можливі межі», — зазначив він.

Реклама

За його словами, американський президент використав формальну заяву Медведєва, який, ймовірно, нічого не вирішує, але формально обіймає високу посаду — заступника голови Радбезу РФ, щоб показати Росії «ядерні зуби».

При цьому Володимир Огризко сумнівається, що підводні човни, про які говорив Трамп, дійсно відправилися ближче до кордонів РФ.

«Чергування підводних ядерних човнів відбувається постійно, вони можуть змінювати точку свого перебування, але надто далеко заходити не можуть, бо це відразу буде мати відповідь з іншого боку», — зазначив він.

На думку українського дипломата, заява Трампа була додатковим сигналом Путіну, що американський президент «може дати по зубах, при тому відкрито і відразу».

Реклама

«Це такий собі хороший сигнал Путіну, що в тебе залишається зовсім небагато часу» — наголосив Огризко.

Як повідомолялося, Дональд Трамп заявив, що у відповідь на «ядерні погрози» Дмитра Медведєва віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів «у „відповідних регіонах“.

Раніше президент США різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. Він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

Реклама