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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Духівник Трампа підбадьорив українців після розгортання атомних підводних човнів

Пастор Марк Бернс закликав українців дочекатися допомоги від США, яка «вже в дорозі».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марк Бернс

Пастор Марк Бернс / © Associated Press

Американський євангельський пастор Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах і якого називають особистим духовним радником американського президента, підбадьорив українців після повідомлення про розгортання атомних підводних човнів США для стримування Росії.

У своєму дописі в соцмережах він перепостив допис Трампа про те, що у відповідь на «ядерні погрози» заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва президент США віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах».

«Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі!», — написав Мапк Бернс.

У своєму повідомленні Дональд Трамп, коментуючи висловлювання Медведєва, попередив, що такі провокативні заяви російського чиновника «можуть призвести до непередбачуваних наслідків».

Раніше президент США різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. Він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

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