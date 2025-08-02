- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 552
- Час на прочитання
- 1 хв
Духівник Трампа підбадьорив українців після розгортання атомних підводних човнів
Пастор Марк Бернс закликав українців дочекатися допомоги від США, яка «вже в дорозі».
Американський євангельський пастор Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах і якого називають особистим духовним радником американського президента, підбадьорив українців після повідомлення про розгортання атомних підводних човнів США для стримування Росії.
У своєму дописі в соцмережах він перепостив допис Трампа про те, що у відповідь на «ядерні погрози» заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва президент США віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах».
«Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі!», — написав Мапк Бернс.
У своєму повідомленні Дональд Трамп, коментуючи висловлювання Медведєва, попередив, що такі провокативні заяви російського чиновника «можуть призвести до непередбачуваних наслідків».
Раніше президент США різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. Він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.