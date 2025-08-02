Духівник Трампа підбадьорив українців після розгортання атомних підводних човнів

Пастор Марк Бернс / © Associated Press

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Американський євангельський пастор Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах і якого називають особистим духовним радником американського президента, підбадьорив українців після повідомлення про розгортання атомних підводних човнів США для стримування Росії.

У своєму дописі в соцмережах він перепостив допис Трампа про те, що у відповідь на «ядерні погрози» заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва президент США віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах».

«Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі!», — написав Мапк Бернс.

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У своєму повідомленні Дональд Трамп, коментуючи висловлювання Медведєва, попередив, що такі провокативні заяви російського чиновника «можуть призвести до непередбачуваних наслідків».

Раніше президент США різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. Він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.