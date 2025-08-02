- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
У застосунку "Резерв+" запустили бета-тестування нового типу штрафів онлайн
Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, зможете одними з перших сплатити штраф онлайн без візитів до ТЦК, зазначили у Міноборони.
Міністерство оборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку «Резерв+».
Про це Міноборони повідомляє у Telegram.
«Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, зможете одними з перших сплатити штраф онлайн без візитів до ТЦК. Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням«, — йдеться у повідомленні.
Раніше Міністерство оборони запустило нові типи відстрочок онлайн. Науковці, викладачі, а також чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю 1 чи 2 групи, зможуть отримати відстрочку онлайн у «Резерв+».
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, кому гарантуватимуть відстрочку.