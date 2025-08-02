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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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83
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1 хв

У застосунку "Резерв+" запустили бета-тестування нового типу штрафів онлайн

Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, зможете одними з перших сплатити штраф онлайн без візитів до ТЦК, зазначили у Міноборони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Резерв+

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Міністерство оборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку «Резерв+».

Про це Міноборони повідомляє у Telegram.

«Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, зможете одними з перших сплатити штраф онлайн без візитів до ТЦК. Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням«, — йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони запустило нові типи відстрочок онлайн. Науковці, викладачі, а також чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю 1 чи 2 групи, зможуть отримати відстрочку онлайн у «Резерв+».

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, кому гарантуватимуть відстрочку.

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