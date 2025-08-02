В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование нового типа штрафов онлайн

Резерв+ / © armyinform.com.ua

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Министерство обороны запускает бета-тестирование нового типа штрафов онлайн в приложении «Резерв+».

Об этом Минобороны сообщает в Telegram.

«Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, сможете одними из первых оплатить штраф онлайн без визитов в ТЦК. Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке «, — говорится в сообщении.

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Ранее Министерство обороны запустило новые типы отсрочок онлайн. Ученые, преподаватели, а также мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью 1 или 2 группы, смогут получить отсрочку онлайн в «Резерв+».

Напомним, в Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку.