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- Украина
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В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование нового типа штрафов онлайн
Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, сможете одними из первых оплатить штраф онлайн без визитов в ТЦК, отметили в Минобороны.
Министерство обороны запускает бета-тестирование нового типа штрафов онлайн в приложении «Резерв+».
Об этом Минобороны сообщает в Telegram.
«Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, сможете одними из первых оплатить штраф онлайн без визитов в ТЦК. Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке «, — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны запустило новые типы отсрочок онлайн. Ученые, преподаватели, а также мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью 1 или 2 группы, смогут получить отсрочку онлайн в «Резерв+».
Напомним, в Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку.