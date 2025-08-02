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Легенда "Тоттенхэма" трогательно объявил о своем уходе после 10 лет в клубе (видео)
Сон Хын Мин эмоционально простился со "шпорами".
Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин объявил о своем решении покинуть лондонский клуб.
Об этом 33-летний капитан "шпор" трогательно сообщил на пресс-конференции, не сдержав слез.
"Это самое сложное решение в моей карьере. У меня осталось много невероятных воспоминаний. Мне нужна новая среда, чтобы двигаться вперед. 10 лет – это большой срок. Я приехал в Северный Лондон в 23 года, фактически ребенком. Ухожу из клуба взрослым человеком, который гордится собой.
Благодарю всех болельщиков "Тоттенхэма" за всю любовь, которую мне подарили. Надеюсь, что это своевременное прощание и лучшее время для такого решения", – приводит слова Сона официальный сайт лондонского клуба.
Пока неизвестно, где продолжит карьеру южнокореец. Как сообщил журналист Бен Джейкобс, форвард уже дал согласие на свой переход в американский "Лос-Анджелес", в составе которого выступает украинский защитник Артем Смоляков.
Сон Хын Мин играл за "Тоттенхэм" с 2015 года, когда перешел к лондонцам из немецкого "Байера". Всего он провел за клуб 454 матча, забил 173 гола и отдал 101 ассист.
В сезоне 2024/25 "Тоттенхэм" финишировал на 17-й строчке в АПЛ, на границе с зоной вылета. В то же время, "шпоры" выиграли первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, одолев в финале "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" назначил нового главного тренера. Ангелоса Постекоглу у руля "шпор" заменил Томас Франк, который до этого возглавлял другой клуб АПЛ – "Брентфорд".