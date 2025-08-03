16-річний українець вперше в кар'єрі виграв гонку Формули-4 (відео)

Олександр Бондарев / instagram.com/pilot.bondarev

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Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев здобув дебютну перемогу в автоперегонах Формула-4.

16-річний українець тріумфував на етапі в італійській Імолі. Бондарев вирвав перемогу за три хвилини до фінішу, провівши успішний обгін.

Другим став напарник українця за командою Кін Накамура-Берта, який відстав на 0,445 секунди, а третім фінішував ще один представник Prema Racing Ньюман Чі.

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Раніше серед українців у Формулі-4 перемагав лише Іван Пеклін, який 2019 року став найкращим на етапі в Маньї-Курі (Франція).

Після перемоги Бондарев у себе в Instagram-сторіз опублікував відео з церемонії нагородження, де на честь тріумфу нашого гонщика лунав гімн України.

"Слава Україні! Героям Слава!", – написав Олександр, додавши прапор України.

Раніше повідомлялося, що українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу.

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