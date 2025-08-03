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16-річний українець вперше в кар'єрі виграв гонку Формули-4 (відео)
Олександр Бондарев тріумфував на етапі в Імолі.
Український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев здобув дебютну перемогу в автоперегонах Формула-4.
16-річний українець тріумфував на етапі в італійській Імолі. Бондарев вирвав перемогу за три хвилини до фінішу, провівши успішний обгін.
Другим став напарник українця за командою Кін Накамура-Берта, який відстав на 0,445 секунди, а третім фінішував ще один представник Prema Racing Ньюман Чі.
Раніше серед українців у Формулі-4 перемагав лише Іван Пеклін, який 2019 року став найкращим на етапі в Маньї-Курі (Франція).
Після перемоги Бондарев у себе в Instagram-сторіз опублікував відео з церемонії нагородження, де на честь тріумфу нашого гонщика лунав гімн України.
"Слава Україні! Героям Слава!", – написав Олександр, додавши прапор України.
Раніше повідомлялося, що українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу.