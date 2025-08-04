Індія йде наперекір США: Моді зробив заяву про тарифи

Прапор Індія / © pixabay.com

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно дав зрозуміти, що не піддасться тиску з боку США, попри запроваджені президентом Дональдом Трампом 25% мита на індійський експорт та попередження про санкції за торгівлю з Росією.

Про це пише видання Times of India.

У виступі на мітингу в Уттар-Прадеш Моді закликав громадян купувати виключно індійські товари, підтримуючи курс на економічний суверенітет і розвиток внутрішнього виробництва. Його заява пролунала на тлі загострення торговельної напруги з Вашингтоном та критики участі Індії в БРІКС і її тісних зв’язків із Москвою.

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“Світова економіка переживає нестабільність. Настав час обирати індійське”, — сказав Моді. “Ми маємо захищати наших фермерів, малі підприємства та молодь, яка потребує роботи”.

Паралельно Індія не планує згортати закупівлю російської сирої нафти. За інформацією Bloomberg, уряд не надавав вказівок нафтопереробним підприємствам змінювати постачальників. І державні, і приватні компанії залишають за собою право приймати бізнес-рішення самостійно.

Два високопоставлені індійські чиновники також підтвердили New York Times, що Делі не збирається припиняти імпорт нафти з Росії навіть у разі тиску з боку адміністрації Трампа.

Нагадаємо, окрім Індії, вимоги Трампа щодо закупівлі нафти у Росії категорично відкинув Китай, заявивши, що діятиме виключно в межах власних національних інтересів.

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