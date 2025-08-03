У Сочі РФ невідомі дрони атакували нафтобазу: які наслідки

Вибухи / Ілюстративне фото

Реклама

У Сочі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дата публікації 08:48, 03.08.25 Кількість переглядів 12 У Сочі РФ дрони атакували нафтобазу

За словами губернатора Краснодарського краю Кондратьєва, в Адлерському районі уламки дрона влучили в цистерну з нафтопродуктами. На місці працюють відповідні служби.

Реклама

Повідомляється, що уламки зачепили будови в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній.

«Уламки дронів пошкодили житлові гаражі на вулиці Авіаційній — другий випадок за 10 днів», — повідомив мер Сочі Андрій Прошунін.

Раніше в аеропорту Сочі було введено тимчасові обмеження через загрозу атаки БпЛА. Летовище не випускає та не приймає авіарейси.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, понад 20 вибухів нарахували очевидці над Сочі. За їхніми словами, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом та Сіріусом.

Реклама

Спалахи у небі виднілися буцім-то від знищення безпілотників над морем. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

У місті продовжує працювати сирена повітряної небезпеки. Місцеві жителі та туристи сховалися на підземних стоянках та у бомбосховищах.