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В Сочи РФ неизвестные дроны атаковали нефтебазу: какие последствия
Из-за атаки БпЛА на нефтебазу в Сочи загорелся топливный резервуар объемом 2000 кубических метров.
В Сочи в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. О пострадавших пока не сообщается.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
По словам губернатора Краснодарского края Кондратьева, в Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами. На месте работают соответствующие службы.
Сообщается, что обломки затронули постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной.
«Обломки дронов повредили жилые гаражи на улице Авиационной – второй случай за 10 дней», – сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки БпЛА. Аэродром не выпускает и не принимает авиарейсы.
Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.
Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.