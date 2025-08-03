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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Сочи РФ неизвестные дроны атаковали нефтебазу: какие последствия

Из-за атаки БпЛА на нефтебазу в Сочи загорелся топливный резервуар объемом 2000 кубических метров.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрывы / Иллюстративные фото

Взрывы / Иллюстративные фото

В Сочи в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. О пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

По словам губернатора Краснодарского края Кондратьева, в Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами. На месте работают соответствующие службы.

Сообщается, что обломки затронули постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной.

«Обломки дронов повредили жилые гаражи на улице Авиационной – второй случай за 10 дней», – сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки БпЛА. Аэродром не выпускает и не принимает авиарейсы.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.

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