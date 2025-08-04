Сергій Притула учетверте став батьком і показав новонародженого сина

Сергій Притула / © facebook.com

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула учетверте став батьком.

Радісною новиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Колишній ведучий ретельно приховував вагітність дружини Катерини Сопельник. Однак, коли малюк з'явився на світ, Сергій Притула нарешті розсекретив кардинальні зміни в особистому житті.

Волонтер став батьком 1 серпня. Дружина Сергія Притули народила хлопчика в одному з пологових Києва. Волонтер також розсекретив ім'я синочка. Подружжя названо новонародженого хлопчика Марком, наголос саме на літеру о.

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Сергій Притула з новонародженим сином / © instagram.com/siriy_ua

"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п'ятірко дітей…Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ – це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів", - поділився колишній шоумен.

Сергій Притула також зазначив, що пологи в його дружини минули успішно. Також волонтер говорить, що того дня, на щастя, не було обстрілів, тож хвилювань було трішки менше. До речі, Сергій Притула не став приховувати сина, а вже й поділився першими фото з ним. Щоправда, обличчя хлопчика волонтер все ж таки не квапиться показувати.

Сергій Притула з новонародженим сином / © facebook.com/serhiyprytula

"Дякую Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім'ї. Лікарям за чуйність та турботливість. Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Щира дяка Силам Оборони України за захист нового життя", - додав колишній ведучий.

Зазначимо, для Сергія Притули ця дитина стала четвертою. Від колишньої дружини волонтер виховує 16-річного Дмитра. У шлюбі з Катериною Сопельник в ексведучого народилися доньки Соломія та Стефанія.

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