Кровавый удар по Днепру: в городе объявлен День траура по погибшим

День траура / © daylife.com

Реклама

В среду, 25 июня, в Днепре будет день траура по жертвам российской атаки, которая произошла 24 июня. В результате обстрела погибли 17 человек, пострадали более 200 человек, среди них — 19 детей.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Facebook.

«Это — беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны… Все службы работают. Полиция, спасатели, коммунальщики. На местах развернуты палатки, где принимают заявки по пострадавшему имуществу», — рассказал Филатов.

Реклама

По его словам, окончательные подсчеты разрушений и повреждений еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков является «просто огромным».

«В жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу имеем более 2 (!) тысяч одних только разбитых окон. Всего повреждено почти 50 многоэтажек, в некоторых изуродованы также кровли. Значительные разрушения и в частном секторе. Только на данный момент в администрацию Новокодакского района зафиксировано почти 400 (!!!) обращений от людей. И эти заявки продолжают поступать. Пострадали почти 40 учебных заведений — обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища», — отметил городской голова.

Также получили повреждения медицинские учреждения — больницы, амбулатории, стоматполиклиника.

Пострадал общественный транспорт: поражены три трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю.

Реклама

Кроме того, повреждения зафиксированы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции, в 16 районных и придомовых котельных, на Ледовой арене, в исправительной колонии, зданиях хлебозавода, одном из промышленных предприятий, районных администраций и госказначействе.

Напомним, Россия нанесла массированный баллистический удар по Днепру и Днепропетровской области. 24 июня армия РФ осуществила мощную баллистическую атаку на Днепр и область. По данным мониторинговых каналов, для удара были использованы ракеты «Искандер-М».

В результате баллистического удара поврежден пассажирский поезд «Одесса — Запорожье». «Прилет» произошел вблизи поезда, а взрывная волна повредила вагоны. К счастью, среди пассажиров и работников «Укрзализныци» никто не погиб.