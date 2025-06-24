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Бойова активність росіян на Сумщині спала, але штурми тривають: деталі від ДПСУ
Російські військові зазнають великих втрат під час свого наступу на Сумщині.
На Сумському напрямку зменшилася бойова активність російських військ. Втім, окупанти продовжують діяти межах Юнаківської та Хотинської громад.
Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються заходити невеликими штурмовими групами, але загальна інтенсивність атак помітно зменшилася.
"Це результат,українських захисників всіх складових Сил оборони і підрозділів ЗСУ, і ДПСУ, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника", - зазначив він.
Протягом останнього часу росіяни зменшили використання мототехніки і квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для стрімких проривів у глиб української території. На Сумщині РФ не використовує бронетехніку. Ймовірно, через її нестачу або ж для збереження ресурсів перед майбутніми операціями.
Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський заявив про провал планів РФ на прикордонні. З його слів, Сумщина залишається під надійним захистом українських сил.
За інформацією аналітиків DeepState, ЗСУ пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ зумів взяти під контроль село.