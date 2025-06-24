Бойова активність росіян на Сумщині спала, але штурми тривають: деталі від ДПСУ

Наступ РФ. / © ТСН

Реклама

На Сумському напрямку зменшилася бойова активність російських військ. Втім, окупанти продовжують діяти межах Юнаківської та Хотинської громад.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються заходити невеликими штурмовими групами, але загальна інтенсивність атак помітно зменшилася.

Реклама

"Це результат,українських захисників всіх складових Сил оборони і підрозділів ЗСУ, і ДПСУ, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника", - зазначив він.

Протягом останнього часу росіяни зменшили використання мототехніки і квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для стрімких проривів у глиб української території. На Сумщині РФ не використовує бронетехніку. Ймовірно, через її нестачу або ж для збереження ресурсів перед майбутніми операціями.

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський заявив про провал планів РФ на прикордонні. З його слів, Сумщина залишається під надійним захистом українських сил.

За інформацією аналітиків DeepState, ЗСУ пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку. 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ зумів взяти під контроль село.

Реклама

Дата публікації 21:03, 22.06.25 Кількість переглядів 13 Насипають ворога підсилюючи одне одного! Новий етап війни показав Цаплієнко на передовій