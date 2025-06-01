Помилка перед сніданком, яка гальмує втрату ваги

Кофеїн одразу після ранкового вживання підвищує рівень кортизолу / © Freepik

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Багато хто прагне скинути зайві кілограми, починаючи день з правильного сніданку. Однак всього одна поширена ранкова помилка може звести нанівець усі зусилля.

Зокрема, більшість людей прокидаються і одразу роблять каву, навіть не замислюючись, що це помилка.

Дієтологи зазначають на втраченому шансі покращити спалювання жиру, підвищити рівень енергії та природним чином придушити апетит, якщо не запустити свій організм належним чином вранці. Йдеться про зневагу до гідратації. Організм втрачає воду за ніч через дихання та піт.

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Якщо ви не поповните цю воду насамперед, ви почнете свій день у стані легкого зневоднення, а це може уповільнити ваш метаболізм, спровокувати потяг до цукру та залишити вас у стані млявості та втоми.

Щоб досягти максимальних результатів, варто випивати щонайменше 400-500 мл води протягом півгодини після пробудження, а щіпка високоякісної морської солі може ще більше покращити засвоєння.

Також важливо пам’ятати любителям кави, що кофеїн одразу після ранкового вживання підвищує рівень кортизолу — головного гормону стресу в організмі, що може перешкоджати спалюванню жиру, збільшувати накопичення жиру на животі та викликати почуття тривоги.

Раніше повідомлялося, що регулярне споживання кави позитивно впливає на мікробіом кишківника, сприяючи зростанню корисних бактерій і покращуючи загальний стан організму.

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