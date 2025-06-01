У Росії впав черговий залізничний міст: що відомо

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У Курській області 1 червня обвалився залізничний міст під товарним поїздом. Є потерпілі.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на тимчасово виконуючого обовʼязки губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

«Сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива сталося обвалення мосту», — заявив він.

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За його словами, частина товарного поїзда впала на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. Тепловоз спалахнув. Один із машиністів отримав пошкодження ноги, всю бригаду доправили до лікарні.

Автомобільну дорогу, що розташована під мостом, перекрито. Причина обвалення мосту встановлюється.

Нагадаємо, ввечері 31 травня у Брянській області також сталося обвалення автомобільного мосту. Внаслідок інциденту зійшов з рейок пасажирський потяг, який прямував до Москви.

За офіційною інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, загинули 7 осіб. Раніше повідомлялося про 3–4 жертви, але кількість загиблих зросла після розбору завалів. Серед загиблих — двоє членів локомотивної бригади та пасажири поїзда.

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