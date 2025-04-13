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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кількість загиблих через обвал даху клубу зросла до 225 осіб

Внаслідок обвалу даху клубу Jet Set у Домінікані загинуло 225 людей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обвалу даху

Наслідки обвалу даху / © Associated Press

Внаслідок обвалу даху нічного клубу в столиці Домініканської Республіки кількість загиблих збільшилася до 225 осіб.

Про це повідомляє Sky News.

Місцева влада підтвердила, що 189 людей вдалося врятувати з-під завалів клубу Jet Set, який розташований у Санто-Домінго. З цих врятованих 15 людей досі перебувають у лікарні, пʼятеро з них у критичному стані.

На жаль, протягом ночі в суботу чотири людини померли від отриманих травм, що призвело до збільшення загальної кількості загиблих до 225.

Серед жертв обвалу були і колишні гравці Головної бейсбольної ліги (MLB) Октавіо Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера. Також загинула губернаторка північно-західної провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, сестра знаменитого бейсболіста Нельсона Круза, який сім разів брав участь у чемпіонатах світу.

Раніше ми писали про те, що у Санто-Домінго у нічному клубі Jet Set під час концерту раптово обвалився дах. Конструкція впала просто на відвідувачів, які перебували всередині.

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