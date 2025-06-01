День ангела 1 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 1 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 1 червня

1 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Давида, Дениса, Павла, Віру.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим, працьовитим.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає владним, амбітним.

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Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає цілеспрямованим, володіє сильною волею.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає веселим, жартівливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає ніжним і ласкавим з жінками.

Віра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “віра”. В дитинстві незворушна, вихована. В дорослому віці стає організованою, імпульсивною.

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День ангела 1 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди тримав тебе за руку в складні моменти, оберігав від зла й направляв до світла. Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих днів, щирих людей та добрих новин!

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч — у радості й смутку, в тиші й у вирі подій. Бажаю сили духу, душевного тепла й невичерпного натхнення. Хай життя буде наповнене гармонією, любов’ю та добром!

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Від щирого серця вітаю тебе з іменинами! Нехай святий, ім’я якого ти носиш, стане твоїм вірним заступником у всіх справах і починаннях. Бажаю тобі міцного здоров’я, родинного затишку, вірних друзів і здійснення найзаповітніших мрій.

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У цей світлий день бажаю тобі, щоб ангел-хранитель ніколи не полишав тебе, даруючи внутрішній спокій, радість у серці та впевненість у майбутньому. Нехай життя твоє буде світлим, як ранкова зоря, і повним приємних несподіванок!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди дарував тобі мудрість, натхнення й силу. Нехай у твоєму домі панують любов, злагода та добробут, а всі мрії легко втілюються в реальність!