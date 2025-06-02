На Дніпропетровщині група підлітків зв’язала і роздягнула дитину, знімаючи знущання на відео

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У селищі міського типу Солоне на Дніпропетровщині зафіксовано випадок жорстокого знущання з неповнолітнього хлопця. Відео інциденту, на якому група підлітків б’є і принижує хлопця, набуло широкого розголосу у соціальних мережах та викликало хвилю обурення в суспільстві.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі у Telegram.

У зв’язку з цим ювенальні прокурори Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області спільно зі слідчими поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

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«Наразі триває опрацювання всіх відео- та фотоматеріалів, оприлюднених у мережі. Слідчі дії проводяться оперативно та в тісній взаємодії з усіма відповідальними службами», — повідомляють у прокуратурі.

Розслідування веде Дніпровське районне управління поліції №1 Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Встановлюються особи всіх учасників подій, а також мотиви знущань.

Правоохоронці закликають громадян утриматися від самосуду, натомість — сприяти слідству та передавати у правоохоронні органи всю наявну інформацію щодо інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підлітки вульгарно поглумилися з могили на сільському цвинтарі.

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