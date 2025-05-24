В Ужгороді студент наклав на себе руки: подробиці інциденту

Самогубство / © pixabay.com

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В Ужгороді 16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв.

Про це повідомило Суспільне.

Після складання тесту, на перерві, хлопець поділився з іншими словами: «Я, напевно, не здав це. Не здав НМТ» — ці слова, як з’ясувалося, стали останніми, які хтось почув від нього.

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Медики, які прибули на місце події, тривалий час намагалися його реанімувати, однак врятувати життя хлопця не вдалося.

Згодом у його кімнаті знайшли записку, в якій був вказаний пароль до телефону та написано: «Усе знайдете там». У мобільному пристрої виявили прощальне відеозвернення, у якому хлопець пояснив свій вчинок невдалим складанням НМТ та попросив вибачення у своїх близьких.

Нагадаємо, у Дніпрі 17-річну дівчину притягнули до відповідальності за зухвалу витівку на кладовищі.

Вона зняла відео для TikTok, на якому танцює біля могил під російську пісню. Поліція встановила особу дівчини та провела з нею і її матір’ю профілактичну бесіду.

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