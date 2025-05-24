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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Ужгороде студент покончил с собой: подробности инцидента

Именно этот экзамен определяет, будет ли студент возможность поступить на бакалавриат, продолжит ли обучение в колледже.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Самоубийство

Самоубийство / © pixabay.com

В Ужгороде 16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Ужгородского института культуры и искусств.

Об этом сообщило Общественное.

После сдачи теста, на перемене, парень поделился с другими словами: «Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ» — эти слова, как выяснилось, стали последними, кто-то услышал от него.

Прибывшие на место происшествия медики долгое время пытались его реанимировать, однако спасти жизнь парня не удалось.

Впоследствии в его комнате была найдена записка, в которой был указан пароль к телефону и написано: «Все найдете там». В мобильном устройстве обнаружили прощальное видеообращение, в котором парень объяснил свой поступок неудачным составлением НМТ и попросил прощения у своих близких.

Напомним, в Днепре 17-летнюю девушку привлекли к ответственности за дерзкую выходку на кладбище.

Она сняла видео для TikTok, на котором танцует у могил под русскую песню. Полиция установила личность девушки и провела с ней и ее матерью профилактическую беседу.

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