В Ужгороде студент покончил с собой: подробности инцидента

Самоубийство / © pixabay.com

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В Ужгороде 16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Ужгородского института культуры и искусств.

Об этом сообщило Общественное.

После сдачи теста, на перемене, парень поделился с другими словами: «Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ» — эти слова, как выяснилось, стали последними, кто-то услышал от него.

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Прибывшие на место происшествия медики долгое время пытались его реанимировать, однако спасти жизнь парня не удалось.

Впоследствии в его комнате была найдена записка, в которой был указан пароль к телефону и написано: «Все найдете там». В мобильном устройстве обнаружили прощальное видеообращение, в котором парень объяснил свой поступок неудачным составлением НМТ и попросил прощения у своих близких.

Напомним, в Днепре 17-летнюю девушку привлекли к ответственности за дерзкую выходку на кладбище.

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