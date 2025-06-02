Армія РФ окупувала населений пункт на Сумщині: деталі від DeepState (мапа)

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 2 червня. Армія РФ, зокрема, окупувала один із населених пунктів Сумщини.

Про це повідомляє DeepState.

“Ворог окупував Костянтинівку (Сумська область), а також просунувся у Олексіївці (Сумська область), Рідкодубі та біля Карпівки (Донецька область)”, — пишуть осінтери.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, на яких зафіксована найбільша російська активність та розповів про важливість Курської операції.

«На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену активність росіян, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп’янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії — туди, звідки вона й прийшла», — наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським воїнам за стійкість, за влучність, за результати тижня.