Наступ РФ на Дніпропетровську область: що відбувається насправді

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

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Росіяни просунулися до кордонів Дніпропетровщини. Ворогу залишається близько 2 кілометрів до регіону, а тиск в напрямку Новопавлівки триває щодня.

Про це свідчать дані Deep State.

«Згідно нашої мапи бойових дій 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини. Росіяни здійснюють натиск силами 1 бригади та 2 полків, укомплектованих свіжим поповненням», — йдеться у повідомленні.

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Напередодні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що на Новопавлівському напрямку за рахунок мотоциклетної техніки росіяни намагаються прорвати кордон до Дніпропетровської області. Ситуація там складна.

Нагадаємо, що російська армія давно намагається дістатися Дніпропетровщини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці квітня повідомляв, що ворог уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон. Утім, ані до 9 травня, ані зараз цього зробити не вдалося.