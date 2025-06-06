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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
821
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Наступление РФ на Днепропетровскую область: что происходит на самом деле

Россия сместила внимание по захвату Покровска на продвижение к границам Днепропетровской области. Враг находится, по данным аналитиков, в 2 км от региона.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Россияне продвинулись к границам Днепропетровщины. Врагу остается около 2 километров до региона, а давление в направлении Новопавловки продолжается каждый день.

Об этом свидетельствуют данные Deep State.

«Согласно нашей карте боевых действий 5 июня 2025, враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины. Россияне оказывают давление силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных свежим пополнением», — говорится в сообщении.

Накануне спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что на Новопавловском направлении за счет мотоциклетной техники россияне пытаются прорвать границу в Днепропетровскую область. Ситуация там сложная.

Напомним, что российская армия давно пытается добраться до Днепропетровщины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце апреля сообщал, что враг упорно пытается прорвать оборону украинских войск на Покровском направлении и выйти на административную границу. Впрочем, ни до 9 мая, ни сейчас этого не удалось.

Дата публикации
Количество просмотров
821
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