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- Війна
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Наступ РФ на Сумщині: скільки сіл продовжують утримувати росіяни
Місцеві журналісти розповіли про ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 12 червня.
Російські війська продовжують наступ на Сумщині, проте подекуди Сили оборони мають певні успіхи у їх витісненні.
Про це передає місцеве видання «Кордон Медіа».
За інформацією джерел видання, Сили оборони мали успіхи в районі Яблунівки Юнаківської громади. Також є успішні дії української армії в районі Андріївки Хотінської громади.
Натомість росіяни не полишають спроб просунутись в районі Юнаківки та продовжують наступати у цьому напрямку.
За даними «Кордону», ворожа піхота присутня у таких селах:
Хотінська громада: Біловоди та Костянтинівка. Малі групи росіян є у Володимирівці, Олексіївці, Андріївці, Кіндратівці та Журавці.
Юнаківська громада: Басівка, Локня та Юнаківка. Менше — у Новенькому.
Великописарівська громада: присутність ворога з’явилася в Олександрівці.
Крім того, росіяни присутні у селі Мар’їне Краснопільської громади.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, президент Зеленський заявив, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини.