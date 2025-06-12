Наступ РФ на Сумщині: скільки сіл продовжують утримувати росіяни

Наступ РФ на Сумщині

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Російські війська продовжують наступ на Сумщині, проте подекуди Сили оборони мають певні успіхи у їх витісненні.

Про це передає місцеве видання «Кордон Медіа».

За інформацією джерел видання, Сили оборони мали успіхи в районі Яблунівки Юнаківської громади. Також є успішні дії української армії в районі Андріївки Хотінської громади.

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Натомість росіяни не полишають спроб просунутись в районі Юнаківки та продовжують наступати у цьому напрямку.

За даними «Кордону», ворожа піхота присутня у таких селах:

Хотінська громада: Біловоди та Костянтинівка. Малі групи росіян є у Володимирівці, Олексіївці, Андріївці, Кіндратівці та Журавці.

Юнаківська громада: Басівка, Локня та Юнаківка. Менше — у Новенькому.

Великописарівська громада: присутність ворога з’явилася в Олександрівці.

Крім того, росіяни присутні у селі Мар’їне Краснопільської громади.

Наступ РФ на Сумщині / © Deepstatemap

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, президент Зеленський заявив, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини.