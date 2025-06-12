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На Одещині четверо псевдовійськових хотіли втекти до Молдови: деталі
На Одещині ухилянти одягли військову форму, щоб втекти до Молдови.
На Одещині четверо ухилянтів одягнулися у військову форму, бо думали, що це їм допоможе незаконно перетнути кордон і втекти до Молдови.
Про це передає Держприкордонслужба.
Двох спільників організатора та четвірку «туристів» у військовій формі, які намагалися потрапити до сусідньої Молдови, затримали на околиці міста Кодима. Ухилянти — жителі Київщини, Одещини та Житомирщини.
За словами правоохоронців, ухилянти сплатили по 8 тисяч доларів США на криптогаманець організатора — адміна телеграм-каналу. За вказівкою адміна порушники придбали військову форму та екіпірування, щоб не піддаватися, на його думку, перевіркам на шляху до кордону.
До Одеси чоловіки прибули заздалегідь, де їх підхопили місцеві спільники і двома легковими автомобілями повезли в напрямку кордону. Але «маршрут втечі» завершився раніше, бо на них уже чекали прикордонники.
Правоохоронці вилучили два автомобілі, мобільні телефони та кошти — 80 тис. грн і 2 тис. дол. США.
42-річного співорганізатора та його 47-річного спільника затримали та оголосили про підозри. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення порівняно невеликої суми застави — 150 тис. грн з кожного.
За спробу незаконного перетину державного кордону на ухилянтів складені адмінпротоколи. Справи скеровано до суду.
Нагадаємо, що на Житомирщині ухилянтів незаконно переправляли до Білорусі.