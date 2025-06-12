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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одесской области четверо псевдовоенных хотели бежать в Молдову: детали

В Одесской области уклонисты одели военную форму, чтобы бежать в Молдову.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Задержанные псевдовоенные и организаторы схемы

Задержанные псевдовоенные и организаторы схемы

В Одесской области четверо уклонистов оделись в военную форму, потому что думали, что это им поможет незаконно пересечь границу и бежать в Молдову.

Об этом передает Госпогранслужба.

Двое сообщников организатора и четверка «туристов» в военной форме, которые пытались попасть в соседнюю Молдову, задержали на окраине города Кодыма. Уклонисты — жители Киевщины, Одесщины и Житомирщины.

По словам правоохранителей, мужчины уплатили по 8 тысяч долларов США на крипто кошелек организатора — админа телеграмм-канала. По указанию админа, нарушители приобрели военную форму и экипировку, чтобы не подвергаться, по его мнению, проверкам на пути.

В Одессу мужчины прибыли заранее, где их подхватили местные сообщники и двумя легковыми автомобилями повезли в направлении границы. Но «маршрут побега» завершился раньше, потому что их уже ждали пограничники.

Правоохранители изъяли два автомобиля, мобильные телефоны и средства — 80 тыс. гривен и 2 тыс. долларов США.

Изъятые средства

Изъятые средства

42-летнего соорганизатора и его 47-летнего сообщника задержали и объявили о подозрениях. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения сравнительного небольшого залога — 150 тыс. гривен с каждого.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на уклонистов составлены админпротоколы. Дела направлены в суд.

Напомним, что на Житомирщине уклонистов незаконно переправляли в Беларусь.

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