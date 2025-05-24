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- Украина
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Уклонисты бежали в Беларусь на Житомирщине: как действовала "схема"
В Житомирской области разоблачили схему незаконного пересечения границы военнообязанными в Беларусь.
В Житомирской области 24-летний парень переправил через границу в Беларусь по меньшей мере 14 мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Правоохранители узнали о «дельце» и поймали его «на горячем». 5 марта во время одной из таких поездок полицейские остановили автомобиль Renault Megane в Овручской общине. В салоне находились трое жителей разных регионов Украины в возрасте 21, 44 и 48 лет.
Водителя правоохранители задержали в процессуальном порядке. У него изъяли авто, мобильный телефон и наличные деньги, которыми заказчики «оплатили дорогу». На пассажиров пограничники составили административные материалы и сообщили о случившемся в ТЦК.
Как действовала схема
По словам правоохранителей, связь между организатором и заказчиками обеспечивали так называемые «координаторы». После предварительной договоренности посредники передавали фигуранту данные желающих воспользоваться «услугой».
Какое наказание ждет водителя
Полицейские установили причастность парня еще по меньшей мере к трем подобным случаям переправки. В общей сложности следователи собрали доказательства причастности 24-летнего винничанина к переправке не менее 14 мужчин призывного возраста в пограничную зону. Ему объявили о подозрении.
На днях досудебное расследование было завершено. Материалы дела направлены в суд. Парню грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области учительница географии переправляла мужчин за границу.