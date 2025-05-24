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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Почему человек падает в обморок и когда стоит обратиться к врачу

Обморок длится всего секунды, но его причины могут быть серьезными. Как мозг реагирует на недостаток кислорода — и когда стоит обратиться к врачу?

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Потеря сознания

Потеря сознания / © www.credits

Обморок (или синкопе) — это внезапное, но временное отключение сознания из-за недостаточного притока крови к мозгу. Хотя это состояние кажется тревожным, оно часто быстро проходит. Но что именно происходит в организме?

Об этом сообщило издание «УП.Життя» со ссылкой на Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Почему мозг «отключается»?

Мозг, который весит всего ~2% от массы тела, потребляет 20% кислорода. Когда кровообращение резко снижается (из-за стресса, обезвоживания, резкого изменения положения тела), нейроны теряют питание. Уже через 6-8 секунд дефицита кислорода мозг «входит» в режим энергосбережения — человек падает.

После потери сознания:

  • Горизонтальное положение по закону гравитации помогает крови быстрее достичь мозга.

  • Автономная нервная система «перезагружает» сердцебиение и давление.

  • Кора мозга постепенно активируется — сначала человек чувствует спутанность, затем осознает окружение.

В то же время человек ежедневно употребляет вещества, которые изменяют химические процессы в мозге. Например, кофеин — стимулятор, повышающий внимание и активность. Он содержится не только в кофе, но и в газированных напитках, чае и шоколаде. Однако чрезмерное потребление может привести к дрожи, тревожности и нарушениям сна.

В противовес — успокоительные и обезболивающие препараты, которые замедляют работу нервной системы, вызывая сонливость или даже обморок.

Причины обморока

  • Сердечный обморок (15% случаев) — возникает из-за аритмии, инфаркта или других проблем с сердцем, когда оно не может эффективно качать кровь.

  • Каротидный синусный обморок — случается, когда сжимается сонная артерия (например, из-за тугого воротника или резкого движения шеи).

  • Вазовагальный обморок — реакция на стресс, боль или вид крови: давление резко падает, сердце замедляется, и мозг «выключается».

Другие причины:

  • передозировка лекарств (от давления, аллергии и т.д.);

  • Обезвоживание или тепловой удар;

  • Эпилепсия, инсульт, резкое падение сахара в крови.

Также потеря сознания (обморок) может быть вызвана различными факторами, среди которых:

  • пропуск приема пищи (низкий уровень глюкозы в крови);

  • гипервентиляция (чрезмерно быстрое дыхание);

  • чрезмерная физическая нагрузка, особенно в жаркую погоду;

  • резкая смена положения тела (например, быстрое вставание);

  • употребление алкоголя или наркотических веществ.

Как распознать приближение обморока?

Организм подает сигналы, когда мозгу не хватает кислорода или питательных веществ:

  • головокружение, слабость;

  • неравномерное сердцебиение;

  • потливость, бледность;

  • нарушение координации;

  • судороги или дрожание конечностей.

Первая помощь

  • Проверьте дыхание — если человек не дышит, немедленно начинайте реанимацию.

  • Поднимите ноги — это улучшит приток крови к мозгу.

  • Обеспечьте доступ воздуха — расстегните тесную одежду.

  • Не давайте есть или пить, пока человек не придет в сознание.

  • После восстановления сознания дайте отдохнуть 10-15 минут.

Как предотвратить обмороки?

Если вы чувствуете, что можете потерять сознание:

  • сожмите кулаки;

  • скрестите ноги;

  • напрягите мышцы — это повысит давление и поможет избежать падения.

Когда обращаться за помощью?

Даже однократная потеря сознания может быть сигналом организма о проблемах. Хотя во многих случаях обмороки не связаны с серьезными патологиями, некоторые ситуации требуют немедленной консультации врача, в частности:

  • Опасные обстоятельства: травма во время падения, обморок во время физической активности или вождения.

  • Хронические проблемы: частые эпизоды потери сознания, особенно если они повторяются в течение короткого времени.

  • Длительное состояние: человек не приходит в сознание более 1-2 минут.

  • Сопутствующие болезни: диабет, сердечные заболевания, беременность или семейная история внезапной сердечной смерти.

Тревожные симптомы после обморока:

  • Боль в груди или неравномерный пульс;

  • Одышка, судороги или потеря контроля над телом;

  • Спутанное сознание, проблемы с речью или зрением.

Напомним, ученые разработали тест крови, выявляющий генетические патологии у младенца за считанные дни.

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