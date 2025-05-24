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Почему человек падает в обморок и когда стоит обратиться к врачу
Обморок длится всего секунды, но его причины могут быть серьезными. Как мозг реагирует на недостаток кислорода — и когда стоит обратиться к врачу?
Обморок (или синкопе) — это внезапное, но временное отключение сознания из-за недостаточного притока крови к мозгу. Хотя это состояние кажется тревожным, оно часто быстро проходит. Но что именно происходит в организме?
Об этом сообщило издание «УП.Життя» со ссылкой на Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.
Почему мозг «отключается»?
Мозг, который весит всего ~2% от массы тела, потребляет 20% кислорода. Когда кровообращение резко снижается (из-за стресса, обезвоживания, резкого изменения положения тела), нейроны теряют питание. Уже через 6-8 секунд дефицита кислорода мозг «входит» в режим энергосбережения — человек падает.
После потери сознания:
Горизонтальное положение по закону гравитации помогает крови быстрее достичь мозга.
Автономная нервная система «перезагружает» сердцебиение и давление.
Кора мозга постепенно активируется — сначала человек чувствует спутанность, затем осознает окружение.
В то же время человек ежедневно употребляет вещества, которые изменяют химические процессы в мозге. Например, кофеин — стимулятор, повышающий внимание и активность. Он содержится не только в кофе, но и в газированных напитках, чае и шоколаде. Однако чрезмерное потребление может привести к дрожи, тревожности и нарушениям сна.
В противовес — успокоительные и обезболивающие препараты, которые замедляют работу нервной системы, вызывая сонливость или даже обморок.
Причины обморока
Сердечный обморок (15% случаев) — возникает из-за аритмии, инфаркта или других проблем с сердцем, когда оно не может эффективно качать кровь.
Каротидный синусный обморок — случается, когда сжимается сонная артерия (например, из-за тугого воротника или резкого движения шеи).
Вазовагальный обморок — реакция на стресс, боль или вид крови: давление резко падает, сердце замедляется, и мозг «выключается».
Другие причины:
передозировка лекарств (от давления, аллергии и т.д.);
Обезвоживание или тепловой удар;
Эпилепсия, инсульт, резкое падение сахара в крови.
Также потеря сознания (обморок) может быть вызвана различными факторами, среди которых:
пропуск приема пищи (низкий уровень глюкозы в крови);
гипервентиляция (чрезмерно быстрое дыхание);
чрезмерная физическая нагрузка, особенно в жаркую погоду;
резкая смена положения тела (например, быстрое вставание);
употребление алкоголя или наркотических веществ.
Как распознать приближение обморока?
Организм подает сигналы, когда мозгу не хватает кислорода или питательных веществ:
головокружение, слабость;
неравномерное сердцебиение;
потливость, бледность;
нарушение координации;
судороги или дрожание конечностей.
Первая помощь
Проверьте дыхание — если человек не дышит, немедленно начинайте реанимацию.
Поднимите ноги — это улучшит приток крови к мозгу.
Обеспечьте доступ воздуха — расстегните тесную одежду.
Не давайте есть или пить, пока человек не придет в сознание.
После восстановления сознания дайте отдохнуть 10-15 минут.
Как предотвратить обмороки?
Если вы чувствуете, что можете потерять сознание:
сожмите кулаки;
скрестите ноги;
напрягите мышцы — это повысит давление и поможет избежать падения.
Когда обращаться за помощью?
Даже однократная потеря сознания может быть сигналом организма о проблемах. Хотя во многих случаях обмороки не связаны с серьезными патологиями, некоторые ситуации требуют немедленной консультации врача, в частности:
Опасные обстоятельства: травма во время падения, обморок во время физической активности или вождения.
Хронические проблемы: частые эпизоды потери сознания, особенно если они повторяются в течение короткого времени.
Длительное состояние: человек не приходит в сознание более 1-2 минут.
Сопутствующие болезни: диабет, сердечные заболевания, беременность или семейная история внезапной сердечной смерти.
Тревожные симптомы после обморока:
Боль в груди или неравномерный пульс;
Одышка, судороги или потеря контроля над телом;
Спутанное сознание, проблемы с речью или зрением.
Напомним, ученые разработали тест крови, выявляющий генетические патологии у младенца за считанные дни.