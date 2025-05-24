Почему человек падает в обморок и когда стоит обратиться к врачу

Потеря сознания / © www.credits

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Обморок (или синкопе) — это внезапное, но временное отключение сознания из-за недостаточного притока крови к мозгу. Хотя это состояние кажется тревожным, оно часто быстро проходит. Но что именно происходит в организме?

Об этом сообщило издание «УП.Життя» со ссылкой на Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Почему мозг «отключается»?

Мозг, который весит всего ~2% от массы тела, потребляет 20% кислорода. Когда кровообращение резко снижается (из-за стресса, обезвоживания, резкого изменения положения тела), нейроны теряют питание. Уже через 6-8 секунд дефицита кислорода мозг «входит» в режим энергосбережения — человек падает.

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После потери сознания:

Горизонтальное положение по закону гравитации помогает крови быстрее достичь мозга.

Автономная нервная система «перезагружает» сердцебиение и давление.

Кора мозга постепенно активируется — сначала человек чувствует спутанность, затем осознает окружение.

В то же время человек ежедневно употребляет вещества, которые изменяют химические процессы в мозге. Например, кофеин — стимулятор, повышающий внимание и активность. Он содержится не только в кофе, но и в газированных напитках, чае и шоколаде. Однако чрезмерное потребление может привести к дрожи, тревожности и нарушениям сна.

В противовес — успокоительные и обезболивающие препараты, которые замедляют работу нервной системы, вызывая сонливость или даже обморок.

Причины обморока

Сердечный обморок (15% случаев) — возникает из-за аритмии, инфаркта или других проблем с сердцем, когда оно не может эффективно качать кровь.

Каротидный синусный обморок — случается, когда сжимается сонная артерия (например, из-за тугого воротника или резкого движения шеи).

Вазовагальный обморок — реакция на стресс, боль или вид крови: давление резко падает, сердце замедляется, и мозг «выключается».

Другие причины:

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передозировка лекарств (от давления, аллергии и т.д.);

Обезвоживание или тепловой удар;

Эпилепсия, инсульт, резкое падение сахара в крови.

Также потеря сознания (обморок) может быть вызвана различными факторами, среди которых:

пропуск приема пищи (низкий уровень глюкозы в крови);

гипервентиляция (чрезмерно быстрое дыхание);

чрезмерная физическая нагрузка, особенно в жаркую погоду;

резкая смена положения тела (например, быстрое вставание);

употребление алкоголя или наркотических веществ.

Как распознать приближение обморока?

Организм подает сигналы, когда мозгу не хватает кислорода или питательных веществ:

головокружение, слабость;

неравномерное сердцебиение;

потливость, бледность;

нарушение координации;

судороги или дрожание конечностей.

Первая помощь

Проверьте дыхание — если человек не дышит, немедленно начинайте реанимацию.

Поднимите ноги — это улучшит приток крови к мозгу.

Обеспечьте доступ воздуха — расстегните тесную одежду.

Не давайте есть или пить, пока человек не придет в сознание.

После восстановления сознания дайте отдохнуть 10-15 минут.

Как предотвратить обмороки?

Если вы чувствуете, что можете потерять сознание:

сожмите кулаки;

скрестите ноги;

напрягите мышцы — это повысит давление и поможет избежать падения.

Когда обращаться за помощью?

Даже однократная потеря сознания может быть сигналом организма о проблемах. Хотя во многих случаях обмороки не связаны с серьезными патологиями, некоторые ситуации требуют немедленной консультации врача, в частности:

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Опасные обстоятельства: травма во время падения, обморок во время физической активности или вождения.

Хронические проблемы: частые эпизоды потери сознания, особенно если они повторяются в течение короткого времени.

Длительное состояние: человек не приходит в сознание более 1-2 минут.

Сопутствующие болезни: диабет, сердечные заболевания, беременность или семейная история внезапной сердечной смерти.

Тревожные симптомы после обморока:

Боль в груди или неравномерный пульс;

Одышка, судороги или потеря контроля над телом;

Спутанное сознание, проблемы с речью или зрением.

Напомним, ученые разработали тест крови, выявляющий генетические патологии у младенца за считанные дни.